"تنسيقية الأحزاب": حوار مجتمعي حول قانون الشهر العقاري يضمن عدم زيادة أعباء المواطن

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

قالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تتابع بكل اهتمام ردود الأفعال المتباينة من أبناء الشعب المصري حول قانون الشهر العقاري.

جاء ذلك في بيان للتنسيقية، اليوم الجمعة، حيث أكد نواب التنسيقية (النواب والشيوخ) ضرورة الخطوة التي تبدأ بحصر المجتمع العقاري المصري، مضيفين أنهم في ذات الوقت يعلنون أنهم سيشكلون لجنة للاستماع إلى الآراء المتباينة بغية الوصول إلى الصيغة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف القانون دون تحميل المواطنين بأعباء إجرائية أو مالية.