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الاتفاق يُنهي تحضيراته لمواجهة التعاون.. وبعثة الأخير تغادر للشرقية

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الاتفاق يُنهي تحضيراته لمواجهة التعاون.. وبعثة الأخير تغادر للشرقية

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بالنادي تحضيرًا لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/ 2021.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمارين لياقية بالكرة، قسّم بعدها العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجُمل التكتيكية. واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

وفي سياق متصل، انتظمت القائمة المختارة بعد نهاية التدريب في المعسكر الذي أُقيم في أحد فنادق الدمام استعدادًا لمواجهة التعاون يوم غد السبت عند الساعة الـ6:15 مساء على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وفي المقابل، اختتم فريق التعاون تحضيراته الميدانية بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كالديرون استعدادًا لمواجهة الاتفاق. وأدى الفريق مرانه على ملعب النادي، وبدأت التمارين بعمليات الإحماء والتسخين، ثم طبّق المدرب عددًا من الجُمل الفنية التي يود انتهاجها في المباراة من خلال المناورة على جزء من الملعب. وبعد نهاية المران غادرت بعثة الفريق إلى المنطقة الشرقية تأهبًا للقاء التعاون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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