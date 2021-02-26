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الوحدة يواصل صدارة ممتاز اليد بفضل تغلبه على الصفا

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الوحدة يواصل صدارة ممتاز اليد بفضل تغلبه على الصفا الوحدة يواصل صدارة ممتاز اليد بفضل تغلبه على الصفا

الوحدة يواصل صدارة ممتاز اليد بفضل تغلبه على الصفا

واصل فريق الوحدة صدارته لبطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد، بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة بفوزه على فريق الصفا (33-27)، وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم, على صالة مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن الجولة العشرين من منافسات البطولة.

واستطاع النور تجاوز مضر (26-24) في المباراة التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة في الدمام، ليستمر النور في ملاحقة المتصدر بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة أبقته في مركز الوصافة، وتوقف رصيد مضر عند 31 نقطة في المركز الثالث.

وحقّق الأهلي الفوز على الخليج (36-31) في اللقاء الذي جمعهما على صالة وزارة الرياضة في جدة، وتغلب السلام على الزلفي (31-29) في المباراة التي جرت على صالة نادي الاتفاق في الدمام، وعلى صالة نادي القادسية في الخبر حقق الترجي الفوز على المحيط (33-27)، وتمكن هجر من التغلب على الروضة (27-30) في المباراة التي أقيمت على صالة مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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