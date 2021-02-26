"فيفا" يصف نجم "الأخضر" و"الاتحاد" محمد نور بـ"الأسطورة"

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هنأه بعيد ميلاده

احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، بعيد ميلاد نجم المنتخب السعودي ونادي الاتحاد السابق الكابتن محمد نور، الذي وصفه بـ"الأسطورة".

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي على موقع "تويتر" تغريدة، ذكر فيها بعض إحصائيات نور مع منتخب السعودية وناديه، والتي جاءت كالتالي:

- 2 مشاركة في كأس العالم.

- 1 مشاركة في كأس القارات.

- 1 مشاركة في كأس العالم للأندية.

- 1 مشاركة في كأس آسيا.

- 2 بطل دوري أبطال آسيا.

- 8 بطل الدوري السعودي.

- 4 كأس ولي العهد.



وقال حساب الفيفا: "عيد ميلاد سعيد لأسطورة خط وسط الاتحاد والمنتخب السعودي، محمد نور".