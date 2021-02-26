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"عداس" يهنئ ولي العهد بنجاح العملية التي أجراها

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"عداس" يهنئ ولي العهد بنجاح العملية التي أجراها "عداس" يهنئ ولي العهد بنجاح العملية التي أجراها

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عداس، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة الملكية؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية.

كما هنأ سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية، سائلًا المولى سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، ويمدهما بالعون والسداد لخدمة بيت الله الحرام وضيوفه، وأن يجعلهما ذخرًا للإسلام والمسلمين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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