إدارة "تعليم صبيا" تنهي تكريم المتقاعدين والمتقاعدات

★ ★ ★ ★ ★

عرفاناً بدورهم في خدمة وطنهم

أكد مدير "تعليم صبيا" الدكتور حسن بن محسن خرمي، على الدور الكبير للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، ممن تقاعدوا بـ"تعليم صبيا"، وما قدّموه من عطاء وبذل، والأثر الطيب لهم في التعليم طيلة فترة خدمتهم، وما سطروه من نماذج رائعة وملهمة للجميع في الميدان التعليمي، وما خطوه بأيديهم من قصص النجاحات على مستوى الطلاب والطالبات الذين كانوا من غراس أيديهم، دفعوا بهم لخدمة دينهم ووطنهم ومليكهم في مختلف قطاعات وجهات دولتنا المباركة.

وقال "الخرمي": "المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات قامات تربوية وتعليمية وإدارية كبيرة أسهمت في بناء صروح وطنهم الشامخة؛ ولذلك تحرص وزارة التعليم وإدارة تعليم صبيا على تكريم متقاعديها من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات سنويا؛ انطلاقا من عناية الدولة -حفظها الله- بهذه الثروة الوطنية، وعرفانا بفضلهم".

جاء ذلك بعد أن أنهت مكاتب التعليم العشرة التابعة لإدارة تعليم صبيا برامج وفعاليات تكريم منسوبيها ومنسوباتها، حيث نفذت جولات لعدد من المدارس لتكريم المتقاعدين، إضافة لمشاركة محافظي المحافظات في تكريم المتقاعدين وفق الاحترازات الوقائية العالية، وتنفيذ مكاتب التعليم لزيارات منزلية لتكريم متقاعديها من المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات.

وقدّم "الخرمي" خالص شكره وتقديره نيابةً عن الميدان التعليمي للمتقاعدين والمتقاعدات من إدارة تعليم صبيا ومدارسها والذين أسهموا في خدمة الميدان التعليمي، والارتقاء بالعمل، وشاركوا في تنمية الوطن الشاملة، آملا أن يفتح التقاعد لهم آفاقا جديدة، وأن يكون بداية جادة لهم بما يملكونه من خبرات وطاقات.

الجدير بالذكر أن مدير "تعليم صبيا" قد وجّه في وقت سابق بتكريم متقاعدي ومتقاعدات الإدارة على أن تقوم مكاتب التعليم بذلك تباعا، وفق الإجراءات الاحترازية والتباعد في ظل جائحة كورونا.

يُذكر أن العدد الإجمالي للمتقاعدين بالإدارة لعام 2020 قد بلغ 329 منهم 220 معلماً ومعلمة بشكل مبكر، و32 معلماً ومعلمة بشكل نظامي، ومن الإداريين والإداريات 11، و33 على بند المستخدمين، و33 على بند العمال.