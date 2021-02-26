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حين تصبح "الشبح" فضيحة لـ"".. ماذا يمكن فعله بـ1.7 تريليون؟!

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حين تصبح "الشبح" فضيحة لـ"ترامب".. ماذا يمكن فعله بـ1.7 تريليون؟! حين تصبح "الشبح" فضيحة لـ"".. ماذا يمكن فعله بـ1.7 تريليون؟!
تقرير مصور يكشف كوارث "مقاتلة الـF-35" ويدعو "البنتاغون" للتحرك

حين تصبح

أحبّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ، في تصريحاته، أن يذكر دائماً أن مقاتلة الشبح F-35، تمثل رعباً كبيراً لأعداء الولايات المتحدة.

ووفق "سبوتنك"، نشرت قناة MSNBC تقريراً مصوراً أوضحت من خلاله أن مقاتلة "F-35" لا تستحق الضجة الإعلامية التي اختلقتها الإدارة الأمريكية السابقة وعلى رأسها "ترامب"، حيث كشف التقرير عن كمية كبيرة من العيوب في الطائرة الأمريكية الحديثة.

وأكد التقرير أنه يتعين على "البنتاغون" حل مشكلة صعبة فيما يتعلق في برنامج تصنيع المقاتلة، حيث أنه لم يتمكن من تزويد الجيش الأمريكي بأي طائرة؛ بسبب مشاكلها الكثيرة، رغم تكلفتها الباهظة التي وصلت إلى 1.7 تريليون دولار.

ونشرت القناة بشكل ساخر مجموعة من تغريدات "ترامب" السابقة عن مقاتلة الشبح الحديثة التي كان آخرها "عندما يسمع أعداؤنا هدير محركF-35، سيذهبون بعيداً. سيفهمون أن يوم الحساب قد حان"، وأكد التقرير أن "ترامب" كان يردد الكلام الذي كان يتم تلقينه له عندما كان رئيساً للولايات المتحدة.

وعن تصريح "ترامب" بأن الطائرة غير مرئية، قال محللو القناة: إنه لم يكتشف أحد في البنتاغون كيف يشرح لـ"ترامب" أن هذا التعبير غير دقيق، فهذا يعني أنه لا يمكن اكتشافه بواسطة الرادارات. لكن يمكن رؤية المقاتلة بسهولة بالعين المجردة.

وعن مشاكل الطائرة جاء في التقرير: "مع رحيل ترامب يتعين على البنتاغون مواجهة سؤال صادق وصعب عن كيفية تسوية مشكلة F-35، الحقيقة هي أنه لم يتخيل أحد أن الطائرة ستصبح عملاقاً حقيقياً. كان من المفترض أن تكون شبحاً ذكياً، ولكنها في الحقيقة تزن 25 طناً، وذلك يشكل عبئاً كبيراً على سرعة الطائرة ورشاقتها".

وأضاف التقرير: "تم إنشاء الطائرة كبديل لطائرة F-16، النموذج الأيقوني والكلاسيكي بين المقاتلات الأمريكية، السريعة والرشيقة والذي عفا عليها الزمن. الآن الطائرات القديمة فقط في الخدمة لم نشترِ طائرات جديدة منذ 20 عاماً. ثم تظهر الطائرة F-35 فقط، ولكنها لن تدخل مجال الخدمة، تم تصميم هذه الطائرة في ثلاثة إصدارات بتقنيات رائعة تحولت إلى مجموعة من الأعطال الكارثية".


وختم التقرير بتصريح الخبير الاقتصادي الأمريكي روبرت رايش: "برنامج تطوير F-35 الفاشل كلفنا 1.7 تريليون دولار، وهذا يكفي لإيواء جميع المشردين في الولايات المتحدة 28 مرة. يمكننا استخدام هذه الأموال لإغلاق القروض لتعليم كل شخص في أمريكا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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