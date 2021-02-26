أخبار عاجلة

ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
أكبر وأقدم المعارض في المنطقة.. "الزراعة" تتابع استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع -
مساء dmc - بسبب مشكلة فقدان السمع.. الصحة العالمية تكشف عن "كارثة" تهدد البشر بحلول 2050 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بداية من غدٍ السبت.. إدخال قطارات روسية جديدة على 9 خطوط بحري وقبلي

Print
بداية من غدٍ السبت.. إدخال قطارات روسية جديدة على 9 خطوط بحري وقبلي بداية من غدٍ السبت.. إدخال قطارات روسية جديدة على 9 خطوط بحري وقبلي

مصراوي Masrawy

06:38 م الجمعة 26 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

أعلنت السكة الحديد تعديل تركيب 9 قطارات على الوجهين البحري والقبلي، في إطار خطة وزارة النقل المتمثلة في تحديث نظم النقل وخاصة السكة الحديد، بهدف توفير سبل الراحة والأمان وتيسيرًا على الجمهور بما يتوافق مع رغباتهم.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أنه سيتم تعديل تركيب بعض القطارات على الوجهين البحرى والقبلي، اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021.

وجاءت القطارات المعدلة كالتالي:

- تعديل قطار 164 إكسبريس "الإسكندرية / أسوان" ليصبح عربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلًا من عربات ثانية عادية.

- تعديل قطار 163 "أسوان / الإسكندرية" ليصبح عربات روسي ذات تهوية ديناميكية بدلًا من عربات ثانية عادية.

- تعديل قطار 375 ركاب "الزقازيق / المنصورة" ليصبح عربات ثانية عادية بدلًا من عربات ثالثة عادية.

- تعديل قطار 380 ركاب "المنصورة / بلبيس / القاهرة" ليصبح عربات ثانية عادية بدلًا من عربات ثالثة عادية.

- تعديل قطار 389 "القاهرة / الزقازيق" ليصبح عربات ثانية عادية بدلًا من عربات ثالثة عادية.

- تعديل قطار 226 ركاب "الزقازيق / طنطا" ليصبح عربات ثانية عادية بدلًا من ثالثة عادية.

- تعديل قطار 229 ركاب "طنطا / الزقازيق" ليصبح عربات ثانية عادية بدلًا من عربات ثالثة عادية.

- تعديل قطار 234 ركاب "الزقازيق / طنطا" ليصبح عربات ثانية عادية بدلًا من عربات ثالثة عادية.

- تعديل قطار 239 ركاب "طنطا / الزقازيق" ليصبح عربات ثانية عادية بدلًا من عربات ثالثة عادية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية