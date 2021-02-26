إجراء عملية قسطرة الأوردة الطرفية بالأشعة لطفل في "ولادة الدمام"

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استغرقت 45 دقيقة.. وتكلّلت بالنجاح

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، في إجراء عملية قسطرة مركزية لطفل في عامه الأول، يعاني من صعوبة قسطرة الأوردة الطرفية.



وأكد رئيس التشغيل بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد بن محمد الدوسري، أنه تم إجراء العملية بعد تدشين وحدة الأشعة التداخلية بالمستشفى باستخدام (جهاز الأنجو) في قسم الأشعة، واستغرقت العملية 45 دقيقة، وتكللت بالنجاح بدعم طاقم العناية المركزة للأطفال والطاقم التمريضي وطاقم التخدير.

وأوضح "الدوسري" أن التطور المستمر في الأجهزة الطبية والتجهيزات ووجود الكوادر الطبية المتميزة، أسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء؛ حيث يمتلك المستشفى نخبة من الأطباء المتميزين والكوادر المؤهلة، إضافة إلى توفر الإمكانيات الطبية التي تمكنهم من إجراء عمليات نوعية لأطفال حديثي الولادة، وذلك بسبب رفع كفاءة الأداء وتحقيق إنجازات طبية في مختلف التخصصات.