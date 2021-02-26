أخبار عاجلة

ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
رسالة بكلمة "عزل".. الصحة تكشف آلية تسجيل حالات العزل المنزلي لكورونا -
مؤتمر عن فنون القتال بجامعة حلوان بمشاركة وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة -
تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد -
يونيسف: جائحة كورونا أغلقت مدارس تضم 168 مليون طفل لمدة عام تقريبا -
"قومي المرأة" يشيد بتعيين أول مستشارة في منصب أمين عام شئون المرأة بقضايا الدولة -
أكبر وأقدم المعارض في المنطقة.. "الزراعة" تتابع استعدادات افتتاح معرض زهور الربيع -
مساء dmc - بسبب مشكلة فقدان السمع.. الصحة العالمية تكشف عن "كارثة" تهدد البشر بحلول 2050 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إجراء عملية قسطرة الأوردة الطرفية بالأشعة لطفل في "ولادة الدمام"

Print
إجراء عملية قسطرة الأوردة الطرفية بالأشعة لطفل في "ولادة الدمام" إجراء عملية قسطرة الأوردة الطرفية بالأشعة لطفل في "ولادة الدمام"
استغرقت 45 دقيقة.. وتكلّلت بالنجاح

إجراء عملية قسطرة الأوردة الطرفية بالأشعة لطفل في

نجح فريق طبي في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام، في إجراء عملية قسطرة مركزية لطفل في عامه الأول، يعاني من صعوبة قسطرة الأوردة الطرفية.


وأكد رئيس التشغيل بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد بن محمد الدوسري، أنه تم إجراء العملية بعد تدشين وحدة الأشعة التداخلية بالمستشفى باستخدام (جهاز الأنجو) في قسم الأشعة، واستغرقت العملية 45 دقيقة، وتكللت بالنجاح بدعم طاقم العناية المركزة للأطفال والطاقم التمريضي وطاقم التخدير.

وأوضح "الدوسري" أن التطور المستمر في الأجهزة الطبية والتجهيزات ووجود الكوادر الطبية المتميزة، أسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى جودة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء؛ حيث يمتلك المستشفى نخبة من الأطباء المتميزين والكوادر المؤهلة، إضافة إلى توفر الإمكانيات الطبية التي تمكنهم من إجراء عمليات نوعية لأطفال حديثي الولادة، وذلك بسبب رفع كفاءة الأداء وتحقيق إنجازات طبية في مختلف التخصصات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

اعترافات مدبر الهجوم على مطار أربيل تكشف تورط إيران في العملية

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

"الأرصاد" تنبه 5 مناطق: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

"الأرصاد" تنبه 5 مناطق: رياح نشطة وسُحب رعدية وتدنٍّ في مدى الرؤية

شبكة عيون الإخبارية