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الأمم المتحدة ترحب باتفاقية الصومالية ومجلس اتحاد المرشحين للرئاسة في مقديشيو

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الأمم المتحدة ترحب باتفاقية الحكومة الصومالية ومجلس اتحاد المرشحين للرئاسة في مقديشيو الأمم المتحدة ترحب باتفاقية الصومالية ومجلس اتحاد المرشحين للرئاسة في مقديشيو

مصراوي Masrawy

06:41 م الجمعة 26 فبراير 2021

مقديشيو - (أ ش أ):
رحبت الأمم المتحدة بالاتفاقية المبرمة بين الصومالية ومجلس اتحاد المرشحين للرئاسة في مقديشيو، والتي تضمنت ستة بنود رئيسية، وذلك في بيان نشر عبر صفحة مكتب الأمم المتحدة في الصومال "أميصوم" على موقع "تويتر".
وذكر المكتب - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم /الجمعة/ - "أن الأمم المتحدة ترحب ترحيبا حارا بالاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء محمد حسين روبلى ومجلس اتحاد المرشحين للرئاسة باعتباره خطوة إيجابية إلى الأمام تحقق مصلحة للشعب الصومالي، ودعا الأطراف إلى مواصلة المفاوضات وحل القضايا المتبقية من خلال التسوية السياسية".
جدير بالذكر أن الحكومة الصومالية ومجلس اتحاد مرشحي الرئاسة اتفقا أمس على مواصلة مناقشة القضايا السياسية والانتخابات حتى يتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد.

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