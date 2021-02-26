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"بابعير" يؤكد جاهزية مركز اللقاحات بالطائف لاستقبال ألف مستفيد يوميا

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ضمن جهود الخدمات الطبية للقوات المسلحة في مكافحة كورونا

تصوير: ماجد عسيري

أكد اللواء الدكتور ياسر بابعير مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بـالطائف، جاهزية مركز اللقاحات بمستشفى الأمير منصور لاستقبال ألف مستفيد يومياً.

وبات المركز الذي افتُتِح قبل عدة أيام بمستشفى الأمير منصور، ضمن ما تقدمه وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، من اهتمام ومشاركة في مكافحة جائحة كورونا.


ورصدت عدسة "سبق" من خلال جولة ميدانية مصورة حجم الاستعدادات والتجهيزات الكبيرة والجهود المبذولة بمركز اللقاحات بمستشفى الأمير منصور؛ لتسهيل إجراءات لقاح ضد فيروس (كوفيد-19) من المستهدفين في المرحلة الأولى وهم العسكريون والصحيون وذوو الأمراض المزمنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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