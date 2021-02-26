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حسام الخولي: اقتراح لمناقشة قوانين تتيح للنقابات تحصيل نسب مالية من المواطنين

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حسام الخولي: اقتراح لمناقشة قوانين تتيح للنقابات تحصيل نسب مالية من المواطنين حسام الخولي: اقتراح لمناقشة قوانين تتيح للنقابات تحصيل نسب مالية من المواطنين

مصراوي Masrawy

05:54 م الجمعة 26 فبراير 2021

(مصراوي):

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" بمجلس الشيوخ، إنه سيتقدم باقتراح لمناقشة كافة مشروعات القوانين تحت قبة الشيوخ التي تتضمن بندًا يسمح للنقابات بتحصيل نسب مالية محددة.

وأشار الخولي في تصريحات له اليوم الجمعة، إلى أن الأمر أثاره بنود قانون الشهر العقاري المخصصة بنسب محددة لعدد من الجهات.

ودعا عضو مجلس الشيوخ لضرورة الحوار المجتمعي في هذا الصدد، مضيفًا: "لابد من ضرورة مراجعة كافة البنود المالية للنقابات بكافة القوانين، وعليها هي أيضًا إعادة النظر في آليات زيادة موارها من أعضائها وليس من المواطنين".

وتابع: "لا يجوز فرض رسوم وضرائب بنسب غريبة ومبالغ فيها لأي نقابة، فكل نقابة يجب أن تزود مواردها وخدماتها من اشتراكات أعضائها وليس على حساب المواطنين، فكيف يقبل أن تشارك نقابة المحامين في أملاك المصريين جميعًا بنسبة 1% هذا لا يعقل!؟".

واختتم: "كل النسب المطلوبة في أي قانون يجب أن تكون نسب معقولة، وفي صالح المواطن المصري وليست نسب تعجيزية".

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