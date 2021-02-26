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صالح: ننتظر اجتماع النواب الليبي في سرت أو طبرق لمنح الثقة للحكومة الجديدة

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صالح: ننتظر اجتماع النواب الليبي في سرت أو طبرق لمنح الثقة للحكومة الجديدة صالح: ننتظر اجتماع النواب الليبي في سرت أو طبرق لمنح الثقة للحكومة الجديدة

مصراوي Masrawy

05:38 م الجمعة 26 فبراير 2021

وكالات:
أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أن المجلس بانتظار الاجتماع في مدينة سرت، لافتة إلى أنه إذا تعذر الاجتماع في سرت، سيكون الاجتماع في طبرق.
وأضاف صالح، حسبما نقلت عنه قناة العربية "نريد أن تتشكل حكومة مصغرة ومن ذوي الكفاءات"، مؤكدًأ أن "النصاب سيتوفر في جلسة منح الثقة للحكومة".
ونفى صالح وجود أي معارضة مسبقة للحكومة المقبلة، لافتًا إلى أن "مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته إن قدمت بالطريقة المقنعة للمجلس".
وكان رئيس الوزراء الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس، قال إنه قدم لمجلس النواب مقترحا بحكومة وحدة وطنية ودعا المجلس إلى الموافقة عليه.
وقال الدبيبة في مؤتمر صحفي بطرابلس أمس، إنه أخذ في الاعتبار "التوزيع العادل" للحقائب الوزارية بين غرب وشرق وجنوب البلاد.

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