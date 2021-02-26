القصف الأمريكي.. 22 قتيلاً مدعومين إيرانياً.. وموسكو تدعو "بايدن" لهذا الأمر!

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على الحدود السورية- العراقية كانت الضربة والهدف عناصر لحزب اللات والحشد

ارتفع عدد قتلى القصف الجوي الأمريكي على الحدود السورية العراقية، مساء الخميس، إلى 22 قتيلاً، فيما نددت دمشق بالضربات الجوية التي استهدفت فصائل موالية لإيران.

ووفق للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد ارتفعت حصيلة القتلى بالقصف الجوي الأمريكي على الحدود السورية-العراقية، الذي تم في وقت متأخر من ليل الخميس، إلى 22 قتيلاً.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، أشار المرصد السوري إلى أن جميع القتلى من الفصائل المدعومة من إيران، وتحديداً من عناصر "حزب الله" العراقي ومليشيا الحشد الشعبي.

وفي أول رد فعل لها على القصف الجوي الأمريكي، نددت سوريا، اليوم الجمعة، بالضربات الجوية الأمريكية على فصائل مدعومة من إيران في شرق سوريا، ووصفتها بأنها مؤشر سلبي على سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن "الهجوم الجبان" ينتهك القانون الدولي، وحذرت من أنه سيؤدي إلى تصعيد في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة قد قصفت، ليل الخميس-الجمعة، بنى تحتية تستخدمها فصائل مسلحة موالية لإيران في شرق سوريا، في أول عملية عسكرية لإدارة جو بايدن؛ رداً على الهجمات الأخيرة على مصالح غربية في العراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: إن الضربة الجوية على المليشيات في سوريا كانت بتوصية منه، وتأكيداً على ما قيل في وقت سابق بشأن "الرد في الوقت المناسب".

وقال "أوستن": "أثق بأن المبنى الذي تم استهدافه في سوريا تستخدمه المليشيات المسؤولة عن الهجمات الأخيرة".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت أن سلاح الجو وجّه ضربة مباشرة ضد موقع تابع لجماعة مسلحة مدعومة من إيران داخل سوريا، الخميس، حسب ما نقل مراسل "سكاي نيوز عربية".

وقال بيان البنتاغون الصادر عن مكتب المتحدث باسمه جون كيربي: إن الضربة الجوية الدفاعية الأمريكية "تمت بدقة عالية ضد تنظيمي كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء المدعومين من طهران داخل الأراضي السورية".

وأضاف البيان أنه "بناءً على توجيهات الرئيس جو بايدن، نفذت القوات الأمريكية ضربات جوية ضد البنى التحتية لتنظيمات مدعومة من إيران في شرق سوريا".

وهذه الضربات أجيزت كرد على الهجمات الأخيرة التي استهدفت قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف في العراق.



من جهتها، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة حذرت روسيا قبل عدة دقائق فحسب من تنفيذها ضربة جوية في سوريا، وهو إطار زمني وصفه بأنه غير كاف، بحسب ما نقلت "رويترز".

ونسبت الوكالة الروسية إلى "لافروف" دعوته للولايات المتحدة لإعادة الاتصالات مع موسكو بشأن سوريا لتوضيح موقف إدارة الرئيس جو بايدن بخصوص سوريا.