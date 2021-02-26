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الدفاع العراقية: لم نتعاون أو نتبادل معلومات مع واشنطن بهجوم شرق سوريا

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الدفاع العراقية: لم نتعاون أو نتبادل معلومات مع واشنطن بهجوم شرق سوريا الدفاع العراقية: لم نتعاون أو نتبادل معلومات مع واشنطن بهجوم شرق سوريا

مصراوي Masrawy

05:26 م الجمعة 26 فبراير 2021

وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أنها لم تتعاون أو تتبادل معلومات مع واشنطن بشأن الضربة الجوية التي شنتها الولايات المتحدة أمس على "فصائل موالية لإيران" في شرق سوريا.

وقالت الدفاع العراقية، حسبما نقلت عنها قناة العربية، أنها فوجئت بالبيان الأمريكي باستهداف بعض المواقع داخل سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أكدت توجيه ضربة مباشرة ضد موقع تابع لجماعة مسلحة تدعمها إيران شرق سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الجيش اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي وهو واثق من دقة الضربة.

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