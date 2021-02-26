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2.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك "الدخيلة" و"دمياط" يناير الماضي

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2.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك "الدخيلة" و"دمياط" يناير الماضي 2.3 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك "الدخيلة" و"دمياط" يناير الماضي

مصراوي Masrawy

05:27 م الجمعة 26 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 7 آلاف و964 شهادة جمركية، واردة بجمارك "الدخيلة" و"دمياط"، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: "القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، وقطع غيار موتوسيكلات وسيارات" خلال شهر يناير الماضى.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك "الدخيلة" و"دمياط"، بلغت 409 ملايين و462 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي مليار و890 مليونًا و646 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك "الدخيلة" و"دمياط"، صدرت مشمول 4 آلاف و285 بيانًا جمركيًا خلال شهر يناير الماضي، معظم أصنافها من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: "الألومنيوم، والزنك، والرخام، و إستانلس، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، ومواد غذائية"، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و816 مليونًا و83 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 11 مليونًا و462 ألف جنيه.

وتابع التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب ، والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك "الدخيلة" و"دمياط" خلال شهر يناير الماضي بلغت نحو 2 مليار و311 مليونًا و570 ألف جنيه.

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