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الشهامة.. مواطن يُحرر صغير ظبي مطلقًا سراحه ليلحق بأمه ويتلقّي إشادة

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الشهامة.. مواطن يُحرر صغير ظبي مطلقًا سراحه ليلحق بأمه ويتلقّي إشادة الشهامة.. مواطن يُحرر صغير ظبي مطلقًا سراحه ليلحق بأمه ويتلقّي إشادة
"الحياة الفطرية":عمل نبيل يمثل أخلاق أبناء فرسان.. تعايش منذ مئات السنين

الشهامة.. مواطن يُحرر صغير ظبي مطلقًا سراحه ليلحق بأمه ويتلقّي إشادة

أشاد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بموقف أحد المواطنين بـ"فرسان" لتحريره صغير ظبي وجده عالقًا بمزرعته وأطلق سراحه ليلحق بأمه، واصفًا ما قام به بـ"الشهامة".

وغرّد الحساب الرسمي للمركز عبر صفحته على "تويتر"، أن المواطن أمجد سليمان العبسي، وهو من أبناء #فرسان ، قد عثر على صغير ظبي فرساني عالق في مزرعته، وقام بإطلاق سراحه ليلحق بأمه.


وأضاف: أن هذا العمل النبيل يمثل أخلاق أبناء فرسان الكرام الذين تعايشوا مع الظباء في جزيرتهم منذ مئات السنين، موجهاً له الشكر والتقدير على شهامته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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