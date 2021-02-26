ضبط صاحب مخبز استولى على 14 مليون جنيه من أموال الدعم في القليوبية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث التموين القبض على صاحب مخبز استولى على ملايين الجنيهات من أموال الدعم بالخصوص.أ

لقت مباحث التموين، القبض على مسئول مخبز استولى على 14 مليون جنيه من أموال الدعم لتلاعب بمنظومة الخبز في الخصوص.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المدير المسئول عن مخبز بلدي - بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه في كميات من الدقيق البلدي ببيعها بالسوق السوداء مستولياً على أموال الدعم محققاً أرباح غير مشروعة.

وبالفحص تبين استيلاء المتهم على أموال الدعم بدون وجه حق وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليا (14307147 جنيه، أربعة عشر مليون ثلاثمائة وسبعة ألف مائة سبعة وأربعون جنيها) استولى عليها دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بما نُسب إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.