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"العصيمي" ينال الدكتوراه بتقدير "ممتاز"

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"العصيمي" ينال الدكتوراه بتقدير "ممتاز" "العصيمي" ينال الدكتوراه بتقدير "ممتاز"

حصل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بنجران، الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي، على درجة الدكتوراه، بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى، والتوصية بطباعة الرسالة، وذلك من قسم السُّنّة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

وكان عنوان الرسالة "الأحاديث التي ذكر فيها الإمام الطبراني اختلافاً في المعجم الأوسط من أول أحاديث محمد بن عبدالله الحضرمي إلى نهاية الكتاب، جمعاً ودراسةً".

وقد تلقى "العصيمي"، بهذه المناسبة، التبريكات من عدد أصحاب السمو والمعالي والفضيلة والزملاء الكرام، متمنين له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

وعبّر "العصيمي" عن شكره لكل المهنئين، سائلاً الله تعالى للجميع التوفيق لصالح القول والعمل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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