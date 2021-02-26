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بدون تفاصيل.. انفجار سفينة في خليج عمان

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بدون تفاصيل.. انفجار سفينة في خليج عمان بدون تفاصيل.. انفجار سفينة في خليج عمان
طبقًا لهيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة

بدون تفاصيل.. انفجار سفينة في خليج عمان

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) إن سفينة تعرضت لانفجار في خليج عمان يوم أمس الخميس، ودعت السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر.
وجاء في الإشعار الذي أصدرته غرفة العمليات أن "الانفجار وقع يوم 25 فبراير عند الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش"، مؤكدًا أن "السفينة في أمان والطاقم بخير".
ولم تذكر الهيئة تفاصيل عن سبب الانفجار، مشيرة إلى أنه "تم توجيه النصح للسفن التي تبحر في المنطقة بتوخي الحذر".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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