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مصراوي Masrawy

لندن - (د ب أ):

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم الجمعة، بعدم السماح لامرأة بريطانية كانت غادرت لندن وهي طالبة للانضمام إلى تنظيم داعش، بالعودة إلى بريطانيا للاعتراض على قرار الحكومة بسحب جنسيتها.

واستبعدت المحكمة أيضا في حكمها التاريخي طلبا مباشرا لإعادة الجنسية للمرأة.

وغادرت شميمة بيجوم، المولودة في بريطانيا، لندن في عام 2015 وهي في الخامسة عشرة من عمرها برفقة صديقين في سن المراهقة للانضمام إلى التنظيم الإرهابي في مدينة الرقة السورية، وتزوجت من أحد مقاتلي داعش.

وفي عام 2019، كانت بيجوم حاملا، وفي مخيم الهول للاجئين شمال شرق سوريا، حيث طلبت السماح لها بالعودة إلى بريطانيا، بحجة أن هذه الخطوة ستنقذ حياة طفلها. وقالت إنها أنجبت طفلين آخرين فارقا الحياة بالفعل.

لكن ساجد جاويد، وزير الداخلية البريطاني آنذاك، قرر إسقاط الجنسية البريطانية عنها لأسباب أمنية، بحجة أنها لن تكون دون جنسية، حيث يمكنها أن تطالب بالحصول على جنسية بنجلاديش، حيث ولد والديها.