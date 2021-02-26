أخبار عاجلة

أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 48 ساعة المقبلة -
عمرو دياب بقميص مفتوح في إطلالة كاجوال -
شاهد.. لحظة تدمير طائرة مسيَّرة "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية -
في مشهد يذكِّر بأزمة أكتوبر 2019.. احتجاجات في مدن لبنانية عدة إثر هبوط جديد لليرة -
لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكي توافق على تولي بيرنز رئاسة الـCIA -
أيقونة الابتزاز..! -
"آل الشيخ": المبادرة الدعوية بالشراكة مع "التعليم" و"أمن الدولة" عمل تكاملي يوافق رؤى القيادة -
بعد تراشق حاد.. "أردوغان" يعرض التعاون الثنائي مع الرئيس الفرنسي -
"الصحة البريطانية": نعمل على لقاح يتعامل مع كل سلالات كورونا المتحورة -
مجلس الوزراء يثمِّن كفاءة "الدفاع الجوي" في التصدي وإحباط تهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عبور 18 شاحنة مقدمة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

Print
عبور 18 شاحنة مقدمة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن عبور 18 شاحنة مقدمة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن
مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة

عبور 18 شاحنة مقدمة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 18 شاحنة إغاثية في الفترة من 23 فبراير 2021م إلى 24 فبراير 2021م تحمل على متنها 16,000 بطانية كبيرة و16,000 بطانية صغيرة و16,000 جاكيت كبير و16,000 جاكيت صغير و16,000 كنزة كبيرة و16,000 كنزة صغيرة، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظات مأرب، تعز، الضالع، حضرموت، المهرة.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
شاهد.. لحظة تدمير طائرة مسيَّرة "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

شاهد.. لحظة تدمير طائرة مسيَّرة "مفخخة" أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

في مشهد يذكِّر بأزمة أكتوبر 2019.. احتجاجات في مدن لبنانية عدة إثر هبوط جديد لليرة

في مشهد يذكِّر بأزمة أكتوبر 2019.. احتجاجات في مدن لبنانية عدة إثر هبوط جديد لليرة

لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكي توافق على تولي بيرنز رئاسة الـCIA

لجنة المخابرات بالشيوخ الأمريكي توافق على تولي بيرنز رئاسة الـCIA

أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

شبكة عيون الإخبارية