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"الصحة": إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على مراكز لقاحات كورونا

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"الصحة": إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على مراكز لقاحات كورونا "الصحة": إقبال كبير من المواطنين والمقيمين على مراكز لقاحات كورونا
يتم استقبال المسجلين في تطبيق "صحتي" وجدولة مواعيدهم وفق آلية دقيقة

قالت "الصحة": إن مراكز لقاحات في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا، حيث يتم استقبال المسجلين في تطبيق "صحتي"، وجدولة مواعيدهم وفق آلية دقيقة لمنع الازدحام.

وأهابت بالجميع المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وفي نفس السياق، أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 346 حالة مؤكدة، وتعافي 368 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2549؛ منها 477 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 376723 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 367691 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 3 حالات وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6483 حالة "يرحمهم الله جميعاً"، كما تم إجراء 45027 فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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