"العثيمين" يدين بشدة المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة

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أمين "التعاون الإسلامي" يجدّد وقوف المنظمة وتضامنها مع السعودية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن إدانة المنظمة بأشد العبارات المحاولة الإرهابية الجديدة من قبل ميليشيا الحوثي التي أطلقت طائرة دون طيار "مفخخة" بطريقة متعمدة باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في خميس مشيط بالمملكة؛ حيث تمكّن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد "العثيمين" التأكيد على وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وشدّد على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين