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رئيس وزراء جيبوتي يلتقي وفد "إغاثي الملك سلمان"

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رئيس وزراء جيبوتي يلتقي وفد "إغاثي الملك سلمان" رئيس وزراء جيبوتي يلتقي وفد "إغاثي الملك سلمان"
بحضور السفير السعودي عبدالعزيز بن عبدالله المطر

رئيس وزراء جيبوتي يلتقي وفد

التقى رئيس وزراء جيبوتي، عبدالقادر كاميل في مكتبه، الوفد الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبحضور السفير السعودي لدى جيبوتي، عبدالعزيز بن عبدالله المطر .

وشهد اللقاء بحث الأمور المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية والتطوعية ومستجدات المشاريع المنفذة من المركز في جمهورية جيبوتي.

ونوّه السفير السعودي بعمق العلاقية الأخوية بين المملكة العربية وجمهورية جيبوتي، مؤكداً أن مركز الملك سلمان للإغاثة

والأعمال الإنسانية قد غدا قلباً نابضاً للبذل والسخاء والجوانب التطوعية والإنسانية حتى تبوأ وبجدارة الصدارة العربية في جوانب الدعم الخيري والمساعدات الإنسانية والخامس عالمياً في هذا الشأن.

وذكر أنه ما زال هناك العديد من البرامج والاتفاقيات الداعمة للعمل الإنساني والإغاثي التطوعي، والتي تحمل في طياتها دلالة واضحة على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين الشقيقين.

وقدّم رئيس الوفد الدكتور عبدالوهاب الجباب نبذة عن جهود المركز ومشروعاته الإنسانية والإغاثية التي امتدت لتشمل 44 دولة حول العالم .

وعبّر "كاميل" عن شكره وتقديره وامتنانه الكبير للمملكة العربية السعودية ودورها الفاعل ف الجوانب الخيرية والإنسانية والتطوعية

بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ، ولمركز الملك سلمان للإغاثة على أدوارهم الكبيرة في تقديم مختلف أشكال الدعم والعون للدول الشقيقة والصديقة.رئيس وزراء جيبوتي عبدالقادر كاميل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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