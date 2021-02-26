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الجيزة: قطع المياه عن "العمرانية الشرقية والغربية" لمدة ٨ ساعات.. الأحد

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الجيزة: قطع المياه عن "العمرانية الشرقية والغربية" لمدة ٨ ساعات.. الأحد الجيزة: قطع المياه عن "العمرانية الشرقية والغربية" لمدة ٨ ساعات.. الأحد

مصراوي Masrawy

02:59 م الجمعة 26 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:
أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 600 مم الجديد المغذي لمنطقتي العمرانية الشرقية والغربية، لتحسين ضغط المياه بها قبل حلول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك، إلى جانب سرعة إنهاء أعمال الرصف في الجزء المتبقي من شارع الشعب تقاطع محور ترعة الزمر بحي العمرانية.

وأشارت في بيان لها، الجمعة، أنه سيتم قطع المياه لمدة ٨ ساعات من العاشرة مساء الأحد المقبل، وحتى السادسة الاثنين، لسرعة الانتهاء من الأعمال، و تتأثر منطقتي العمرانية الشرقية والغربية بانقطاع مياه الشرب خلال تلك الفترة.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي و حي العمرانية بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة والمتابعة الميدانية، مشيراً إلى أن الشركة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة بالانقطاع وللطوارئ، على أن يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورا.

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