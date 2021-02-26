لمدة 25 يوما.. ننشر خريطة التحويلات المرورية لتنفيذ إنشاءات بالطريق الدائري الأوسطي

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - علاء عمران:

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور؛ وذلك تزامنا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بالطريق الدائري الأوسطي نطاق مدينة 6 أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق البدرشين – القاهرة – العين السخنة، الأمر الذي يستلزم غلق كلي للطريق لمدة 25 يوم.

الغلق سيبدأ من يوم الجمعة الموافق 26/2 وحتى الإثنين 22/3/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.

وسيتم تنفيذ التحويلات المرورية : مركبات النقل "ذات الأحجام الكبيرة" القادمة من مدينة 6 أكتوبر تسلك طريق الفيوم الصحراوي وصولاً حتى الطريق الإقليمي استكمالاً حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

أما المركبات الخاصة والنقل "ذات الأحجام الصغيرة" القادمة من مدينة 6 أكتوبر تسلك طريق الواحات وصولاً حتى الطريق الدائري (القوس الغربي) واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.