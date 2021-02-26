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ولي العهد يتلقى اتصالين من "الكاظمي" ورئيس البرلمان العراقي

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ولي العهد يتلقى اتصالين من "الكاظمي" ورئيس البرلمان العراقي ولي العهد يتلقى اتصالين من "الكاظمي" ورئيس البرلمان العراقي
اطمأنا على صحته وسألا الله تعالى له دوام العافية

ولي العهد يتلقى اتصالين من

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.

واطمأن رئيس الوزراء العراقي خلال الاتصال على صحة سمو ولي العهد، سائلاً الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

وعبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لرئيس الوزراء العراقي على مشاعره الأخوية النبيلة.

هذا وقد تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، للاطمئنان على صحة سمو ولي العهد، سائلًا الله أن يمتعه بالصحة والعافية.

فيما أعرب سمو ولي العهد عن شكره لرئيس البرلمان العراقي على مشاعره الأخوية الصادقة.ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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