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"شرفية جدة" تغلق مقهى مخالفًا يقدم الشيشة.. وتصادر محتوياته

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استخدم بابًا جانبيًا لإدخال الزبائن.. ومراقبو البلدية كشفوا الحيلة

أغلقت بلدية الشرفية التابعة لأمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية مقهى مخالفًا يقدم الطلبات الداخلية والمعسلات والشيشة حيث تمت مصادرة 50 أرجيلة.

وقال رئيس بلدية الشرفية م. سعد القحطاني: مراقبو البلدية وأثناء جولاتهم التفتيشية على الأسواق تمكنوا من رصد الموقع المخالف والذي كان يمارس نشاطه بعد إغلاقه مسبقا بشكل سري من خلال فتح باب جانبي.

وأضاف: تمت مصادرة كامل الكميات الموجودة في المقهى وقامت البلدية بإغلاق المنشأة واتخاذ الإجراءات النظامية في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها أمانة جدة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية .

من جانبها، أكدت أمانة محافظة جدة على مواصلة تكثيف جولاتها الميدانية للتأكد من تطبيق الأنظمة الإجراءات الاحترازية في المنشآت

حفاظاً على الصحة العامة.

وقدّمت شكرها لسكان جدة على مشاركتهم في حماية الصحة العامة، من خلال التواصل مع الأمانة للتبليغ عن أي ملاحظات عبر بلدي 940.

أمانة محافظة جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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