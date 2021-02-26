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هل يصنع جمهورًا؟.. التجريب في المسرح السعودي في أمسية لـ"فنون جازان"

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هل يصنع جمهورًا؟.. التجريب في المسرح السعودي في أمسية لـ"فنون جازان" هل يصنع جمهورًا؟.. التجريب في المسرح السعودي في أمسية لـ"فنون جازان"
تحتفي بتجربة "ياسر الحسن" الممتدة قرابة 34 سنة وتكشف مدى درجة رضاه

هل يصنع جمهورًا؟.. التجريب في المسرح السعودي في أمسية لـ

تنظم الجمعية للثقافة والفنون بمنطقة جازان، أمسية تحت عنوان "العمل المسرحي بين التجربة والاحتراف"؛ تستضيف المخرج والكاتب المسرحي ياسر الحسن، ويديرها الكاتب المسرحي عبدالله عقيل عبر برنامج "زوم" وقناة جمعية الثقافة والفنون بجازان على "يوتيوب".

ويتناول اللقاء الاحتفاء بتجربة ياسر الحسن الممتدة لقرابة 34 سنة وهل وصل لدرجة الرضا والتصالح الذاتي مع ما يقدمه للمتلقي، وعن اهتمامه بالموروث الشعبي كمكون أساسي في أعماله المسرحية.

وتتضمن الأمسية رؤية الضيف في مفهوم الاحتراف في المسرح، وكيف يرى الجمهور المسرح السعودي بشكله ومضمونه الحالي.

كما يتطرق اللقاء إلى مسألة التجريب في المسرح السعودي، وهل التجارب المسرحية في المسرح السعودي صنعت جمهورًا وأضافت جديداً في خارطتنا المسرحية، وكيف تستطيع الحالة المسرحية حالياً أن تجتذب الجمهور في ظل منافسة "الميديا" .

كما تتناول الأمسية العمل المسرحي من رؤية الهواة وبداية التجربة والصعوبات والتحديات التي تواجه المسرحيين وصولاً إلى العمل المسرحي عند المحترفين، وما هي الطرق المثلى لصناعة العمل المسرحي بطريقة احترافية، والدعم الذي يتطلع له المسرحيون لبناء بنية احترافية من رؤية ياسر الحسن ومن تجربته الاحترافية في العمل المسرحي، كما سيتضمن اللقاء نقاشات ومداخلات بين الضيف والجمهور.

يُذكر أن الكاتب والمخرج المسرحي ياسر الحسن حصل على عدة جوائز، وفاز مؤخرًا بالمركز الأول عن نصّه "تحت الأنقاض" في مسابقة "التأليف المسرحي" التي أطلقها المسرح الوطني في اليوم العالمي للمسرح تحت مظلة شعار "الثقافة في العزلة" ضمن فعاليات ثقافية متنوعة نظمتها وزارة الثقافة وهيئاتها الثقافية.الجمعية السعودية للثقافة والفنون جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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