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إغلاق 5 مساجد سعودية بعد إصابة 13 مصلي بكورونا

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إغلاق 5 مساجد سعودية بعد إصابة 13 مصلي بكورونا إغلاق 5 مساجد سعودية بعد إصابة 13 مصلي بكورونا

مصراوي Masrawy

02:31 م الجمعة 26 فبراير 2021

الرياض - (د ب أ):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية ، اليوم الجمعة، إغلاق خمسة مساجد مؤقتًا في أربع مناطق، وذلك بعد ثبوت إصابة 13 حالة بفيروس كورونا بين صفوف المصليين.

وذكرت الوزارة في بيان لها – عبر موقعها الرسمي على "تويتر" – اليوم الجمعة" أن مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال الـ19 يومًا الماضية، بلغ 158 مسجدًا، تم فتح 141 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية".

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية، إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله وفق أعلى معايير السلامة.

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