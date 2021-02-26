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اكتشاف إصابات كورونا على متن سفينة حربية أمريكية في الشرق الأوسط

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اكتشاف إصابات كورونا على متن سفينة حربية أمريكية في الشرق الأوسط اكتشاف إصابات كورونا على متن سفينة حربية أمريكية في الشرق الأوسط

مصراوي Masrawy

02:30 م الجمعة 26 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، ضمن أفراد طاقم سفينة النقل البرمائية "يو إس إس سان دييجو".

وذكر البيان الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن السفينة وصلت مؤخرا إلى البحرين، حيث يقع مقر الأسطول الخامس الأمريكي.

وأضاف البيان أنه تم عزل جميع الإصابات التي جاءت نتائج فحوصاتها إيجابية.

ونوه البيان إلى احتمال اكتشاف حالات إصابة بالفيروس ضمن أفراد طاقم سفينة "يو إس إس فلبين سي" التي تحمل صواريخ موجهة والراسية في منطقة الشرق الأوسط.

كما أشار البيان إلى أنه يمكن إجراء فحوص للكشف عن الفيروس لطاقم سفينة " يو إس إس فلبين سي" التي أبحرت إلى الميناء.

وقال الأسطول الخامس في البيان: "يجري العاملون في مجال الرعاية الطبية فحصا شاملا لتحديد مصدر العدوى على متن السفن وما إذا كان تم الكشف عن إصابة أي أفراد آخرين".

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مصراوي Masrawy

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