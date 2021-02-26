موسكو ترفض مزاعم أمريكية بتسييس المساعدات الإنسانية لسوريا

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موسكو - أ ش أ

قال سفير روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الجيش الروسي في سوريا ينشئ ممرات إنسانية لمساعدة من هم في أمس الحاجة إليها، وهو أمر لا يمكن قوله عن القوات الأمريكية التي احتلت جزءًا من البلاد.

وجاءت تصريحات نيبينزيا- وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الجمعة- في اجتماع لمجلس الأمن الدولي ردا على اتهام دبلوماسي أمريكي لموسكو ودمشق بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم الركبان.

وكان القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز قال أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن سوريا في وقت سابق إن روسيا والحكومة السورية يمنعان، حسبما زُعم، قوافل الأمم المتحدة من الوصول إلى مخيم اللاجئين ، داعيا موسكو ودمشق إلى السماح بدخول الشحنات الإنسانية ووقف "تسييس وتسليح المساعدات".

وبعد اتهامات ميلز، قال نيبينزيا إنه "بفضل الجيش الروسي، تم فتح ممر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى عدة أحياء في الحسكة.. وتساءل: ماذا فعلت قوات الاحتلال الأمريكية، الداعية للإنسانية، لتحسين الوضع الإنساني في سوريا؟"، على حد تعبيره.

وأشارت روسيا مرارًا إلى أن معسكر الركبان الذي تسيطر عليه الوحدات العسكرية الأمريكية يستخدم كموطئ قدم للإرهابيين والمتطرفين.