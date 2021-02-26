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إسرائيل تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي

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إسرائيل تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي إسرائيل تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي

مصراوي Masrawy

02:14 م الجمعة 26 فبراير 2021

(وكالات):

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، بحجة احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر "بوريم" لدى الشعب اليهودي.

وقال مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبو سنينة لوكالة "وفا" الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان من مغرب أمس الخميس وسيبقى المنع حسب ما ورد إلينا حتى أذان عشاء غد السبت، بزعم تأمين احتفال المستوطنين بما يسمونه عيد المساخر.

واعتبر أبو سنينة هذه الإجراءات تعديا على حرية العبادة التي كفلتها كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية.

وذكر مراسل "وفا" في الخليل، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي كثفت صباح اليوم، من تواجدها في محيط الحرم الإبراهيمي واقتحمت بمدينة الخليل منزل المواطن عنان الجعبري في حي الجلدة وسلمته بلاغا لمقابلة مخابراتها بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.

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