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لقاح كورونا حول العالم: تطعيم 218.9 مليون شخص بالجرعة الأولى

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لقاح كورونا حول العالم: تطعيم 218.9 مليون شخص بالجرعة الأولى لقاح كورونا حول العالم: تطعيم 218.9 مليون شخص بالجرعة الأولى

مصراوي Masrawy

01:21 م الجمعة 26 فبراير 2021

واشنطن - (د ب أ):

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أن 218 مليون و900 ألف شخص في أنحاء العالم تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم العالمي يقدر بنحو 4 مليون و 560 ألف جرعة من اللقاح يوميا. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 6 سنوات و8 أشهر لتطعيم 75 في المئة من سكان العالم بجرعتين من اللقاح.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أنحاء العالم بلغ 113 مليونا، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 2 مليون و 51 ألفا.

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