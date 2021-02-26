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شاهد.. مسؤولون سعوديون ودوليون في ورشة لـ"اعتدال" عن مكافحة الإرهاب

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نظمها المركز بحضور افتراضي ناقش قضايا التمويل وغسيل الأموال والإجراءات

شاهد.. مسؤولون سعوديون ودوليون في ورشة لـ

استضاف، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، في مقره بالرياض، أمس الخميس، عددًا من ممثلي مجلس الشورى، رئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، للمشاركة في ورشة عمل دولية بعنوان "مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، بحضور افتراضي لعدد من الجهات الدولية المعنية، وهذه الجهات: مجلس الشيوخ الفرنسي، المجموعة الدولية للعمل المالي (FATF)، وزارة الاقتصاد الفرنسية ممثلة في وحدة (Tracfin)، المحكمة القضائية في باريس، ومؤسسة الاستشارات البريطانية (Cornerstone global).

وناقش، الحضور جهود الدول المشاركة في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وأهم الإجراءات المتبعة في هذا الملف، إضافة إلى عدد من النقاط ذات العلاقة.

شاهد.. مسؤولون سعوديون ودوليون في ورشة لـ

شاهد.. مسؤولون سعوديون ودوليون في ورشة لـ

المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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