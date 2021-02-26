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لليوم الـ 19.. "الإسلامية" تغلق 5 مساجد مؤقتاً بـ 4 مناطق

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بعد ثبوت 13 حالة إصابة بـ"كورونا" بين صفوف المصلين

لليوم الـ 19..

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم إغلاق خمسة مساجد مؤقتاً في أربع مناطق بعد ثبوت 13 حالة كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 19 يوماً 158 مسجداً، تم فتح 141 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت وفق أعلى معايير السلامة.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم الجمعة الرابع عشر من شهر رجب لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي خمسة مساجد تم رصد ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة في مسجد بمحافظة ضرما بمنطقة الرياض، وحالتين في مسجد بمنطقة مكة المكرمة، وسبع حالات في مسجدين بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة بلجرشي بمنطقة الباحة.

كما أشارت الوزارة إلى فتح ستة مساجد ثلاثة منها بمنطقة الرياض ومسجد واحد في مناطق "الشرقية وعسير، والحدود الشمالية"، بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وأشادت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، بالجهود المتواصلة التي يبذلها أئمة وخطباء الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بما يقدمونه من نصائح وإرشادات لتوعية المصلين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم من فيروس "كورونا".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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