مَن هي المحجبة التي ظهرت على منصّة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض؟

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في سابقة تاريخية بالولايات المتحدة وأثارت منصّات التواصل الاجتماعي

أثار ظهور أول امرأة مسلمة محجبة على منصّة البيت الأبيض الخاصّة بالإيجاز الصحفي، تفاعلاً واسعاً عبر منصّات التواصل الاجتماعي من قِبل الناشطين العرب والمسلمين.

وعُرفت المحامية والمختصّة في العلوم الاجتماعية سميرة فاضيلي؛ في الأوساط الأمريكية بشكل كبير بعد ظهورها الأول يوم الأربعاء على منصّة البيت الأبيض، في سابقةٍ تاريخية وذلك للحديث عن الخُطط الاقتصادية للرئيس الأمريكي جو بايدن؛ وهي ابنة طبيبَيْن مسلمَيْن هاجرا من كشمير إلى الولايات المتحدة في السبعينيات.

وحصلت سميرة؛ على بكالوريوس في العلوم الاجتماعية من كلية "هارفارد" بتقدير امتياز، ثم حصلت بعد ذلك على درجة الدكتوراه في القانون من كلية الحقوق بجامعة ييل؛ لتبدأ مسيرتها العملية كمحاضرة في وحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكلية ذاتها، كما سبق لها العمل في وزارة الخزانة الأمريكية، والمجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي.

وعيّنها الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ نائباً لرئيس المجلس الاقتصادي الوطني؛ لوضع سياسة الاقتصاد في الولايات المتحدة، وتقديم الاستشارات الاقتصادية للرئيس الأمريكي.امرأة مسلمة محجبة منصّة البيت الأبيض