النظام السوري يعترف رسمياً بالهجوم الأمريكي على مواقع الميليشيات الايرانية فجر اليوم

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اعترف النظام السوري بالهجوم الأمريكي، فجر اليوم الجمعة، واستهدف مواقع الميليشيات الإيرانية، في عدة مناطق بشرق سوريا على الحدود مع العراق.

وأعلن التلفزيون الرسمي السوري، أن الهجوم الأمريكي، استهدف عدة مناطق في شرق سوريا على الحدود.

يأتي ذلك عقب تأكيد البنتاغون أن مقاتلات أمريكية شنّت عدة غارات على ميليشيات تدعمها إيران في شرق سوريا رداً على الهجمات الأخيرة ضد موظفين أمريكيين في العراق.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الضربات دمّرت عدة منشآت عند نقطة مراقبة حدودية تستخدمها ميليشيات متطرفة مدعومة من إيران.

وأكّد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن؛ ثقته بأنه قد تمّ ضرب الهدف الصحيح.

وقال أوستن؛ في تصريحات للصحفيين، مساء الخميس: "متأكّدون من أن الهدف الذي استُهدف في سوريا كانت تستخدمه الميليشيات نفسها التي نفّذت الهجمات الصاروخية في العراق".