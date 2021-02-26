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"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

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"المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة "المعلمي" يلتقي نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
بحثا سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات

التقى المندوب الدائم للمملكة العربية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي؛ أمس، افتراضياً، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة أوسا ريجنير.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر الاستعدادات للجنة وضع المرأة في الدورة المقبلة 65 (CSW65)، ومشاركة المملكة خلالها وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

حضر اللقاء مدير مكتب مندوب المملكة فيصل الحقباني؛ وعضو الوفد باللجنة الثالثة منى الغامدي؛ ومسؤولة العلاقات العامة والإعلام بالوفد طفول العقبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية