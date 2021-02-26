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زعيم الجمهوريين يكشف موقفه من ترشح للرئاسة

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زعيم الجمهوريين يكشف موقفه من ترشح ترامب للرئاسة زعيم الجمهوريين يكشف موقفه من ترشح للرئاسة

مصراوي Masrawy

12:03 م الجمعة 26 فبراير 2021

(وكالات):

أعلن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، أن سيدعم الرئيس السابق دونالد ، في حال ترشحه باسم الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024.

وقال ماكونيل في مقابلة مع " فوكس نيوز": "هناك الكثير ليحدث من الآن وحتى عام 2024".

وأضاف "لدي 4 أعضاء على الأقل أعتقد أنهم يخططون للترشح لمنصب الرئيس، بالإضافة إلى بعض حكام الولايات وغيرهم".

وردا على سؤال عما إذا كان سيدعم ترامب، إذا أصبح مرشح الحزب الجمهوري، قال ماكونيل: "بالتأكيد".

ويبدو هذا التصريح متناقضا مع الموقف الأخير لزعيم الأقلية الجمهورية، الذي وجه انتقادات لاذعة إلى ترامب، رغم تبرئته من تهمة اقتحام مبنى الكابيتول في يناير الماضي، بحسب ما نقلته "سكاي نيوز".

وقال ماكونيل إن ترامب هو "المسؤول" عن اعتداء 6 يناير.

ومع ذلك، صوّت ماكونيل ضد إدانة ترامب، وقال إنه اتخذ هذا القرار لمجرد أن ترامب لم يعد رئيسا، وليس لأنه لا يعتقد أن ترامب متورط في الهجوم.

وكان ترامب قد صرح لدى مغادرته البيت الأبيض في يناير الماضي إنه عاد إليه، بطريقة أو بأخرى، مؤكدا التسريبات التي تحدثت عن نيته خوض انتخابات عام 2024.

واصطف كثيرون من الجمهوريين إلى جانب ترامب، على اعتبار أنه مرشح يتمتع بفرصة كبيرة للفوز في الانتخابات الرئاسية.

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