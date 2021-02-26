"الأرصاد": طقس مستقر بوجه عام على معظم المناطق

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يستمر نشاط الرياح السطحية على شرق المملكة ووسطها يمتد إلى نجران

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً مستقراً بوجه عام على معظم مناطق المملكة، بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها؛ يمتد إلى منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد