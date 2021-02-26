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البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس ومجموعة من الأساقفة
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الثلاثاء 02 مارس 2021 11:06 مساءً
استمر 5 ساعات.. تفاصيل الاجتماع المغلق بين البرلمان والحكومة لمناقشة تراخيص البناء
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الثلاثاء 02 مارس 2021 11:06 مساءً
إصابة مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات بكورونا
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الثلاثاء 02 مارس 2021 11:06 مساءً
"صرف خبز وهمي".. حبس مدير مخبز بتهمة الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من أموال الدعم
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الثلاثاء 02 مارس 2021 11:06 مساءً
ماكرون لروحاني: على إيران أن تقوم ببادرات واضحة على احترام الاتفاق النووي
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الثلاثاء 02 مارس 2021 11:06 مساءً
تقرير أممي: مستشفيات بدول إفريقية تواجه نقص الأكسجين في معركة كورونا
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الثلاثاء 02 مارس 2021 11:06 مساءً
الخارجية الأمريكية: واشنطن تطلب من موسكو تدمير برنامج أسلحتها الكيميائية بإشراف دولي
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الثلاثاء 02 مارس 2021 11:06 مساءً
مقتل 3 سيدات يعملن في محطة تلفزيونية برصاص مجهولين في أفغانستان
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الثلاثاء 02 مارس 2021 11:06 مساءً
واشنطن: سنواصل فرض العقوبات على قادة الحوثيين لسلوكهم وللاعتداءات على السعودية
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الثلاثاء 02 مارس 2021 11:06 مساءً
"إنهاء الأعمال العدائية فورًا".. واشنطن تصدر بيانًا بعد انتهاكات إثيوبيا لحقوق الإنسان بـ"تيجراي"
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الثلاثاء 02 مارس 2021 11:06 مساءً
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8 الصبح - الرئيس السيسي يوجه بامتلاك القدرات اللازمة لاستضافة كبرى البطولات العالمية
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الجمعة 26 فبراير 2021 12:00 مساءً
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