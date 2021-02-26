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وزير الخارجية الألماني يرحب بأول محاكمة حول انتهاكات النظام السوري

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وزير الخارجية الألماني يرحب بأول محاكمة حول انتهاكات النظام السوري وزير الخارجية الألماني يرحب بأول محاكمة حول انتهاكات النظام السوري

جي بي سي نيوز :- رحّب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء، بصدور "حكم تاريخي" بحق عنصر سابق في الاستخبارات السورية، في أول محاكمة في العالم على ارتباط في عمليات تعذيب منسوبة إلى نظام الرئيس بشار الأسد.
وقال ماس في تغريدة على موقع تويترإنه " أول حكم يحاسب مسؤولين عن التعذيب في سوريا" مشيراً أيضاً إلى "الدلالة الرمزية العالية" التي يحملها بالنسبة للسوريين حكم القضاء الألماني بالسجن أربعة أعوام ونصف العام على عنصر سابق في الاستخبارات لضلوعه في جرائم ضد الإنسانية.
24 - أ ف ب

جي بي سي نيوز

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