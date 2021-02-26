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رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

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رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد رئيس "سدايا" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لولي العهد

رئيس

رفع رئيس الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة سدايا.

وأعرب "الغامدي" عن بالغ سروره وابتهاجه وجميع قيادات ومنسوبي سدايا بسلامة سمو ولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على سموه -حفظه الله - وافر الصحة والعافية وأن يمده بعونه وتوفيقه عضداً لخادم الحرمين الشريفين لخدمة دينه ووطنه وأمَّته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية