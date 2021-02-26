أخبار عاجلة

البابا تواضروس يستقبل الأنبا باخوميوس ومجموعة من الأساقفة -
استمر 5 ساعات.. تفاصيل الاجتماع المغلق بين البرلمان والحكومة لمناقشة تراخيص البناء -
إصابة مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات بكورونا -
"صرف خبز وهمي".. حبس مدير مخبز بتهمة الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من أموال الدعم -
ماكرون لروحاني: على إيران أن تقوم ببادرات واضحة على احترام الاتفاق النووي -
تقرير أممي: مستشفيات بدول إفريقية تواجه نقص الأكسجين في معركة كورونا -
الخارجية الأمريكية: واشنطن تطلب من موسكو تدمير برنامج أسلحتها الكيميائية بإشراف دولي -
مقتل 3 سيدات يعملن في محطة تلفزيونية برصاص مجهولين في أفغانستان -
واشنطن: سنواصل فرض العقوبات على قادة الحوثيين لسلوكهم وللاعتداءات على السعودية -
"إنهاء الأعمال العدائية فورًا".. واشنطن تصدر بيانًا بعد انتهاكات إثيوبيا لحقوق الإنسان بـ"تيجراي" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"قمر الثلج" يلمع في السماء غدًا.. و"البحوث الفلكية" يحدد شروط رؤيته

Print
"قمر الثلج" يلمع في السماء غدًا.. و"البحوث الفلكية" يحدد شروط رؤيته "قمر الثلج" يلمع في السماء غدًا.. و"البحوث الفلكية" يحدد شروط رؤيته

مصراوي Masrawy

11:36 ص الجمعة 26 فبراير 2021

القاهرة - (أ ش أ)

قال الدكتور أشرف تادرس الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن البدر في السماء سيكتمل غدا بعد غروب الشمس حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.6% ،مشيرا الى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (قمر الثلج او قمر الجوع ).
وأضاف تادرس في تصريح صحفي اليوم الى سبب تسميته هذا البدر بـ (قمر الثلج) يعود لأن أثقل الثلوج تسقط عادة خلال هذا الوقت من العام ، فيما يطلق عليه اسم (قمر الجوع) لأن الصقيع يجعل الصيد صعبا على الصيادين .
وحدد شروط رؤية (قمر الثلج) في السماء وهي ان تكون السماء صافية، والوصول إلى نقطة عالية، والابتعاد عن التلوث الضوئي من أجل رؤية أفضل للسماء.
وكشف الدكتور أشرف تادرس أن آخر ظواهر شهر فبراير الحالي ستظهر بعد غد (الأحد) حيث يبلغ كوكب عطارد أعلى ارتفاع له فوق الافق الشرقي قبل شروق الشمس بعدة دقائق في ذلك اليوم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية