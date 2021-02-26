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: الغارة الجوية الأمريكية على سوريا انتهاك غير مقبول للقانون الدولي

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روسيا: الغارة الجوية الأمريكية على سوريا انتهاك غير مقبول للقانون الدولي : الغارة الجوية الأمريكية على سوريا انتهاك غير مقبول للقانون الدولي

مصراوي Masrawy

10:18 ص الجمعة 26 فبراير 2021

موسكو - أ ش أ

أدانت الغارة الجوية الأمريكية على سوريا واعتبرها انتهاكًا غير مقبول للقانون الدولي، مؤكدة أنها انتهاك غير مقبول للقانون الدولي.

وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء اليوم الجمعة إن: "الهجوم استهدف أراضي دولة ذات سيادة وهي عضو في الأمم المتحدة. ويعد ذلك انتهاك غير مقبول للقانون الدولي، ومن الضروري التأكد ممن استهدفهم الهجوم".

وأكد المصدر أن إيران تساعد الجيش السوري في قتاله ضد تنظيم داعش (المحظور في روسيا)، قائلا:"إنهم موجودون لمساعدة الشرعية والشعب في سوريا في محاربة الإرهابيين".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أكدت توجيه ضربة مباشرة ضد موقع تابع لجماعة مسلحة تدعمها إيران شرق سوريا، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الجيش اعتمد على معلومات استخبارية من الجانب العراقي وهو واثق من دقة الضربة.

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