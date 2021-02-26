أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يثمِّن كفاءة "الدفاع الجوي" في التصدي وإحباط تهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية -
الأهلي يستعيد خدمات الروماني "ميتريتا"..  قبل لقاء ضمك -
واشنطن: على إثيوبيا العمل مع المجتمع الدولي لتسهيل إجراء تحقيقات دولية في انتهاكات حقوق الإنسان بتجيراي -
النمسا: مستعدون لتصنيع "سبوتنيك-V" حال موافقة وكالة الأدوية الأوروبية -
العراق وبريطانيا يبحثان جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات حرة -
البيت الأبيض: زيادة إمدادات لقاح كورونا إلى 15.2 مليون جرعة في الأسبوع -
القبض على مدير شركة أعشاب طبية تشكل خطرا على الصحة العامة -
انعقاد المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والموانئ الخميس المقبل -
السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات -
بالفيديو.. وافد ومواطن يضربان بالتعليمات عرض الحائط ويشتركان في توفير جلسات للمعسل بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

إمام عاشور وأوباما فى قائمة المنتخب النهائية

Print
مواضيع متعلقة
الصحة العالمية كورونا باق واحذروا هذا الدواء

الصحة العالمية كورونا باق واحذروا هذا الدواء

منار عملت أشهر صواني على فيس بوك.. هتاكل صوابعك وراها

منار عملت أشهر صواني على فيس بوك.. هتاكل صوابعك وراها

هام✋ التعليم تكشف تفاصيل جديدة حول امتحانات الثانوية العامة والتابلت

هام✋ التعليم تكشف تفاصيل جديدة حول امتحانات الثانوية العامة والتابلت

كورونا مكملة شوية كمان✋ منظمة الصحة العالمية تكشف.. هل ينتهى الوباء بنهاية 2021؟

كورونا مكملة شوية كمان✋ منظمة الصحة العالمية تكشف.. هل ينتهى الوباء بنهاية 2021؟

شبكة عيون الإخبارية