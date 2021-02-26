أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يثمِّن كفاءة "الدفاع الجوي" في التصدي وإحباط تهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية -
الأهلي يستعيد خدمات الروماني "ميتريتا"..  قبل لقاء ضمك -
واشنطن: على إثيوبيا العمل مع المجتمع الدولي لتسهيل إجراء تحقيقات دولية في انتهاكات حقوق الإنسان بتجيراي -
النمسا: مستعدون لتصنيع "سبوتنيك-V" حال موافقة وكالة الأدوية الأوروبية -
العراق وبريطانيا يبحثان جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات حرة -
البيت الأبيض: زيادة إمدادات لقاح كورونا إلى 15.2 مليون جرعة في الأسبوع -
القبض على مدير شركة أعشاب طبية تشكل خطرا على الصحة العامة -
انعقاد المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والموانئ الخميس المقبل -
السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات -
بالفيديو.. وافد ومواطن يضربان بالتعليمات عرض الحائط ويشتركان في توفير جلسات للمعسل بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في نيويورك قادرة على مواجهة اللقاحات المضادة

Print
اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في نيويورك قادرة على مواجهة اللقاحات المضادة اكتشاف سلالة جديدة من كورونا في نيويورك قادرة على مواجهة اللقاحات المضادة

مصراوي Masrawy

08:33 ص الجمعة 26 فبراير 2021

واشنطن- (أ ش أ):

اكتشف باحثون أمريكيون سلالة جديدة مثيرة للقلق من في مدينة نيويورك، قالوا إنها قد تكون قادرة على مواجهة اللقاحات الجديدة المضادة للفيروس.

وقال فريق من الباحثين، بمعهد كاليفورنيا للتقنية، في تقرير، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، "إن السلالة الجديدة للفيروس تحمل طفرات تساعده في التهرب من الاستجابة المناعية الطبيعية للجسم، بالإضافة إلى آثار علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة، التي تستخدم في بعض العقاقير الخاصة بكوفيد-19".

وأطلق الباحثون اسم "B.1.526" على السلالة الجديدة، وقالوا إنها ظهرت لدى الأشخاص المتضررين في أحياء متنوعة من مدينة نيويورك ومناطق في شمال شرقي الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أنه تمت ملاحظة حصول زيادة مطردة في معدل الإصابات بالسلالة الجديدة منذ أواخر ديسمبر وحتى منتصف فبراير، مع ارتفاع مثير للقلق وصل إلى 12.7% من مجموع الإصابات خلال الأسبوعين الماضيين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية