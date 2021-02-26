أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يثمِّن كفاءة "الدفاع الجوي" في التصدي وإحباط تهديدات ميليشيا الحوثي الإرهابية -
الأهلي يستعيد خدمات الروماني "ميتريتا"..  قبل لقاء ضمك -
واشنطن: على إثيوبيا العمل مع المجتمع الدولي لتسهيل إجراء تحقيقات دولية في انتهاكات حقوق الإنسان بتجيراي -
النمسا: مستعدون لتصنيع "سبوتنيك-V" حال موافقة وكالة الأدوية الأوروبية -
العراق وبريطانيا يبحثان جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات حرة -
البيت الأبيض: زيادة إمدادات لقاح كورونا إلى 15.2 مليون جرعة في الأسبوع -
القبض على مدير شركة أعشاب طبية تشكل خطرا على الصحة العامة -
انعقاد المؤتمر العربي الخامس عشر لرؤساء أجهزة أمن الحدود والموانئ الخميس المقبل -
السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ في إصدار التأشيرات -
بالفيديو.. وافد ومواطن يضربان بالتعليمات عرض الحائط ويشتركان في توفير جلسات للمعسل بالرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

خادم الحرمين الشريفين يبحث في اتصال هاتفي مع بايدن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة

Print
خادم الحرمين الشريفين يبحث في اتصال هاتفي مع بايدن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة خادم الحرمين الشريفين يبحث في اتصال هاتفي مع بايدن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة

مصراوي Masrawy

08:32 ص الجمعة 26 فبراير 2021

الرياض- (ش أ):

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط .

وذكرت وكالة الأنباء "واس" أن خادم الحرمين الشريفين، هنأ خلال الاتصال الهاتفي الرئيس بايدن بمناسبة توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أن خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي أكد عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيده بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن الرئيس الأمريكي أثنى على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.فيما أكد خادم الحرمين الشريفين، حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

من جهته، أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد خلال اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "التزام أمريكا بالدفاع عن أمن السعودية".

وقال البيت الأبيض في بيان نشره على موقعه الالكتروني اليوم الجمعة إن "بايدن والملك سلمان بحثا الإنهاء السلمي للحرب في اليمن والتزام أمريكا بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد جماعات تساندها إيران".مشيرا إلى أن "بايدن والملك سلمان بحثا الأمن الإقليمي" .

وبحسب البيان، أكد بايدن خلال المحادثة الهاتفية مع الملك سلمان الأهمية التي توليها واشنطن لحقوق الإنسان وحكم القانون وتعهد بجعل العلاقة بين البلدين أكثر قوة وشفافية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية