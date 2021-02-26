خادم الحرمين الشريفين يبحث في اتصال هاتفي مع بايدن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة

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مصراوي Masrawy

الرياض- (ش أ):

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن خادم الحرمين الشريفين، هنأ خلال الاتصال الهاتفي الرئيس بايدن بمناسبة توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أن خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الأمريكي أكد عمق العلاقة التي تربط بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم.كما تم استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

وشكر خادم الحرمين الشريفين في هذا الصدد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيده بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

وأشارت الوكالة السعودية إلى أن الرئيس الأمريكي أثنى على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن.فيما أكد خادم الحرمين الشريفين، حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

من جهته، أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد خلال اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "التزام أمريكا بالدفاع عن أمن السعودية".

وقال البيت الأبيض في بيان نشره على موقعه الالكتروني اليوم الجمعة إن "بايدن والملك سلمان بحثا الإنهاء السلمي للحرب في اليمن والتزام أمريكا بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد جماعات تساندها إيران".مشيرا إلى أن "بايدن والملك سلمان بحثا الأمن الإقليمي" .

وبحسب البيان، أكد بايدن خلال المحادثة الهاتفية مع الملك سلمان الأهمية التي توليها واشنطن لحقوق الإنسان وحكم القانون وتعهد بجعل العلاقة بين البلدين أكثر قوة وشفافية.